مطروح: كشف طبي على 12 ألفاً و450 طالب إعدادي بالمدارس

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس، انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس «سى» لطلاب الصف الأول الإعدادى على مستوى مدارس المحافظة استكمالاً لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للوصول لمجتمع صحى وسليم.وقالت الدكتورة سارة عبدالفتاح، مدير عام التأمين الصحى بمطروح، إن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى لطلاب الإعدادى وعدد ١٢٤٥٠ طالباً وطالبة فى عدد ١٦٢ مدرسة ومعهداً أزهرياً على مستوى المحافظة من خلال فرق طبية متخصصة للكشف عن فيروس «سى»، مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.وأكد محافظ مطروح تقديم جميع التيسيرات وإزالة أية معوقات للوصول للمستهدف من المبادرة والاطمئنان على صحة الطلاب، مشيداً بمبادرات واهتمام الدولة بصحة المواطنين وطلاب المدارس لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والبناء وتحقيق التنمية الشاملة. وتنفذ مديرية الصحة بمطروح وهيئة التأمين الصحى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «100 مليون صحة» فى مطروح منذ أكثر من عام، بدأت بالكشف على جميع المواطنين عن فيروس «سى» فى جميع الوحدات الصحية لطب الأسرة والبالغ عددها 12 وحدة، بالإضافة إلى الوحدات الطبية والعيادات المتنقلة، التى استهدفت سكان مطروح المقيمين فى القرى النجوع والمناطق النائية فى أطراف المحافظة وداخل الصحراء حتى مدينة السلوم الحدودية وواحة سيوة فى عمق الصحراء، بجانب الكشف على العاملين فى شركات البترول والحقول المنتشرة فى الصحراء الغربية.