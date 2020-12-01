محافظ الفيوم: لم نتلق طلبات تصالح جديدة منذ 3 أسابيع

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة لم تتلق أي طلبات تصالح جديدة في مخالفات البناء منذ 3 أسابيع وقبل انتهاء مدة التصالح.

وأضاف المحافظ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، إن الأجهزة التنفيذية تباشر تطبيق قرار غلق المحال في المواعيد المحددة من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف الأنصاري، أن القرار في بداية تطبيقه قد يشهد حالة من عدم الوعي من قبل الناس، حيث لا يأخذون الأمر على محمل الجد، لذلك في بداية التطبيق ستكون هناك بعض المرونة، حتى التأكد من شيوع الثقافة بين الجماهير، وهي مرحلة مطلوبة قبل الردع.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن قرار الغلق الذي اتخذه مجلس الوزراء تم دراسته للصالح العام من قبل وزارة التنمية المحلية، وتم استطلاع رأي كافة المحافظات، ومن أهم فوائدها توفير الطاقة وهو إجراء مطبق في كافة العالم.

ملف التصالح

وحول ملف التصالح، أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء منذ ثلاث أسابيع من ملف التصالح، ولم يتقدم لنا أحد بطلبات تصالح جديدة، حيث تم رصد كافة المخالفات في جميع ربوع المحافظة والوضع مستقر.

وكشف أن هناك بعض الحالات التي تخوفت من مقدرتها المالية خلال الفترة المقبلة لسداد بقية الأقساط إلا أن أجهزة المحافظة قامت بطمأنتهم أنه في حال عدم القدرة فإن هناك منظمات مجتمع مدني وأحزاب تقوم بدور مهم في هذا الصدد في إطار المسؤولية الاجتماعية.