قبل انطلاقه بساعات.. تعرّف على فيلم افتتاح "القاهرة السينمائي"

ينطلق مساء اليوم الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المنتج محمد حفظي، حيث سيتم تكريم عدد من رموز الفن، منهم الكاتب الكبير وحيد حامد والفنانة منى زكي.

وأعلنت إدارة "القاهرة السينمائي" عن تفاصيل فيلم حفل افتتاح الدورة الجديدة، حيث تعرض فيلم "الأب" للمخرج فلوريان زيلر، وتمثيل آنتوني هوبكنز ، أوليفيا كولمان.

الفيلم من إنتاج فرنسا وبريطانيا، وسيُعرض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، من خلال مهرجان القاهرة السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم، حول فرض أنتوني قبضته على الواقع بينما تتدهور صحته العقلية مع كبر سنه. يرفض المساعدة من الجميع، وخاصة ابنته آن. شخص عنيد ويعاني من الخرف يصبح كابوسًا حيا، ويبدأ في التشكيك في واقع حياته.

كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كشف عن الحقيبة الرسمية للدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر 2020، صمم الرسومات الخاصة بها، أطفال مركز أسوان للقلب بمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب، وذلك دعما من المهرجان لمركز القلب الجديد، الذي يتم العمل على إنشائه حاليا في القاهرة، ومتوقع أن يقوم بدور كبير في خدمة مرضى القلب وخاصة الأطفال.

وقال عمر قاسم المدير التنفيذي للمهرجان، إن "القاهرة السينمائي" اختار أن يكون "الأمل" شعارا للدورة 42، ليس فقط عبر البوستر الرسمي، لكن أيضا عبر "الحقيبة" التي سيحملها ضيوف الدورة 42، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة "دودل فاكتوري".

وأوضح أن الشركة تستهدف بشكل أساسي، مساندة الأطفال وسد احتياجاتهم، بالتعاون مع الجهات الفاعلة فى المجتمع، عبر تحويل رسومات الأطفال لمنتجات، ومن عائد البيع، يتم المساهمة فى حل مشاكل الأطفال سواء الصحية أو التعليمية، بالإضافة إلى سد احتياجاتهم الأساسية، وهو الدور المجتمعي الذي يفخر مهرجان القاهرة بالمشاركة فيه.

وأكد "قاسم"، أن مهرجان القاهرة يسعى كل عام، لتفعيل دوره المجتمعي ليس فقط عبر نشر الثقافة من خلال الأفلام والحلقات النقاشية التي يتيحها لجمهور القاهرة، ولكن أيضا من خلال تسليط الضوء على المبادرات الإيجابية، لتشجيع مؤسسات أخرى على المشاركة، وهو ما حدث العام الماضي أيضا، حيث تمت صناعة حقيبة الدورة 41 من إعادة تدوير حوالي 15 ألف كيس بلاستيك، مشاركة من المهرجان في إنقاذ البيئة من أضرار ومخاطر الأكياس البلاستيكية.

وأعربت دينا حسن مديرة التسويق بـ"دودل فاكتوري"، عن سعادتها بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومساهمته البناءه في دعم الأطفال مرضى القلب، عبر حقيبته الرسمية، والتي سيذهب جزء من عائد صناعتها إلى مركز القلب الجديد بالقاهرة للدكتور مجدي يعقوب، والذي سيستقبل 4 أضعاف عدد المرضى الذين يتم علاجهم بمركز القلب الحالي بأسوان، متوقعة أن يسهم ذلك في تسليط الضوء على أهمية الفكرة، ودعمها من جهات أخرى خلال الفترة المقبلة.

فلوريان زيلر، هو مخرج وكاتب فرنسي. كتب أكثر من 10 مسرحيات عرضت في أكثر من 45 دولة، مسرحيته "الأب" من أكثر أعمال الكوميديا السوداء تميزا في السنوات الأخيرة، والتي فازت بالعديد من الجوائز في باريس، ولندن، ونيويورك. "الأب" هو أول أفلامه كمخرج.