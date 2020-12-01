رئيس القاهرة السينمائي: انخفاض ميزانية الدورة الـ42 بسبب كورونا

كشف المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تقليل ميزانية الدورة الثانية والأربعين بنسبة 25% بسبب جائحة "كورونا"، واصفاً هذه المسألة بالوضع غير السيئ، بحسب قوله.

وقال حفظي في تصريحات خاصة لـ "الوطن" إن جزءا من الميزانية تم تخصيصه لبناء مسرح داخل دار الأوبرا مزود بشاشة عرض ذات تقنية سينمائية عالية، بحيث تقام عليه فعاليات حفل الافتتاح والختام وعدد من الفعاليات، مضيفاً أنه المسرح صمم بشكل تدريجي كي يتيح زاوية رؤية جيدة للمشاهدين.

وأوضح أن هذا المسرح يتسع لـ 700 شخص باتباع التباعد الاجتماعي كإجراء احترازي للوقاية من وباء كورونا، متمنياً أن تخرج هذه الدورة علي أفضل نحو ممكن.

كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كشف عن الحقيبة الرسمية للدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر 2020، صمم الرسومات الخاصة بها، أطفال مركز أسوان للقلب بمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب، وذلك دعما من المهرجان لمركز القلب الجديد، الذي يتم العمل على إنشائه حاليا في القاهرة، ومتوقع أن يقوم بدور كبير في خدمة مرضى القلب وخاصة الأطفال.

وقال عمر قاسم المدير التنفيذي للمهرجان، إن "القاهرة السينمائي" اختار أن يكون "الأمل" شعارا للدورة 42، ليس فقط عبر البوستر الرسمي، لكن أيضا عبر "الحقيبة" التي سيحملها ضيوف الدورة 42، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة "دودل فاكتوري".

وأوضح أن الشركة تستهدف بشكل أساسي، مساندة الأطفال وسد احتياجاتهم، بالتعاون مع الجهات الفاعلة فى المجتمع، عبر تحويل رسومات الأطفال لمنتجات، ومن عائد البيع، يتم المساهمة فى حل مشاكل الأطفال سواء الصحية أو التعليمية، بالإضافة إلى سد احتياجاتهم الأساسية، وهو الدور المجتمعي الذي يفخر مهرجان القاهرة بالمشاركة فيه.

وأكد "قاسم"، أن مهرجان القاهرة يسعى كل عام، لتفعيل دوره المجتمعي ليس فقط عبر نشر الثقافة من خلال الأفلام والحلقات النقاشية التي يتيحها لجمهور القاهرة، ولكن أيضا من خلال تسليط الضوء على المبادرات الإيجابية، لتشجيع مؤسسات أخرى على المشاركة، وهو ما حدث العام الماضي أيضا، حيث تمت صناعة حقيبة الدورة 41 من إعادة تدوير حوالي 15 ألف كيس بلاستيك، مشاركة من المهرجان في إنقاذ البيئة من أضرار ومخاطر الأكياس البلاستيكية.

وأعربت دينا حسن مديرة التسويق بـ"دودل فاكتوري"، عن سعادتها بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومساهمته البناءه في دعم الأطفال مرضى القلب، عبر حقيبته الرسمية، والتي سيذهب جزء من عائد صناعتها إلى مركز القلب الجديد بالقاهرة للدكتور مجدي يعقوب، والذي سيستقبل 4 أضعاف عدد المرضى الذين يتم علاجهم بمركز القلب الحالي بأسوان، متوقعة أن يسهم ذلك في تسليط الضوء على أهمية الفكرة، ودعمها من جهات أخرى خلال الفترة المقبلة.