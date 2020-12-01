عمرو أديب: الأهلي ممكن يفقد نص البطولات اللي أخدها لو الماتش 80 دقيقة

علق الإعلامي عمرو أديب على فوز النادي الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري في مسابقة كأس مصر وتأهله للنهائي.

وكتب أديب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اظن لو كانوا خلوا وقت المباراه ٨٠ دقيقه من اول ما اخترعوها كان الاهلى ممكن يفقد نص البطولات اللى اخدها فى تاريخه"، مضيفًا: "حكمتك يا رب".

واصل الأهلي نشوته بالتأهل لنهائي كأس مصر بعد إقصائه للاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وسجّل رزاق سيسيه هدف الاتحاد السكندري الأول في اللقاء بالدقيقة 35، بعد انفراده بمرمى الشناوي، مسددًا الكرة على يساره محرزًا هدف زعيم الثغر الأول.

وأدرك محمد مجدي أفشة هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 72 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس عماد السيد.

وفي الدقيقة 89، نجح حمدي فتحي في إحراز هدف قاتل للمارد الأحمر برأسية متقنة مستغلا عرضية مميزة من حسين الشحات، ليقود القلعة الحمراء لنهائي الكأس.

ويلاقي الأهلي فريق طلائع الجيش في نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل، بعد إقصاء الأخير للزمالك في كبرى مفاجأت البطولة بنتيجة 3-1.