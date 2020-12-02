مأساة أسرة تحت الأنقاض.. مات الطفل في النهار ولحقته الأم ليلًا  

مشاهد مؤلمة عاشتها أسرة تحت أنقاض عقار منهار في السيدة زينب، بعد أن سقطت أجزاء من العقار المكون من 3 طوابق على رأسي طفل ووالدته فمات الطفل في الحال بينما تم استخراج والدته من تحت الأنقاض فاقدة للوعي ونقلت إلى المستشفى لإسعافها لكنها لحقت بنجلها بعد قرابة 5 ساعات من رحيله.

حزن الجيران

حاول الجيران وأقارب المجني عليهما إسعافهما عن طريق رفع الركام عنهما قبل وصول قوات الدفاع المدني في موقف إنساني شارك فيه عدد كبير من الشاب والرجال، ومع حضور قوات الشرطة نجح الجميع في استخراج ربة منزل في العقد الرابع من عمرها من تحت الأنقاض وكانت على قيد الحياة ونقلت إلى المستشفى لإسعافها وتم احتجازها في غرفة الرعاية المركزة لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

جثمان الطفل

بعد قرابة 15 دقيقة من استخراج جثمان السيدة الأربعينية، تمكنت قوات الدفاع المدني من استخراج جثمان الطفل، لكنه كان جثة هامدة، في مشهد محاط بالحزن والحسرة من قبل جيرانه وأقاربه، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة التى صرحت بدفنه وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وفاة الأم

5 ساعات فقط قضتها والدة الطفل "عمرو" على أجهزة التنفس الاصطناعي قبل أن تلحق بطفلها، وسيطر الحزن على أقارب السيدة وجيرانها الذي عبروا عن حزنهم بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

معاينة النيابة

معاينة النيابة كشفت أن العقار مكون من 3 طوابق وأن أجزاءً منه انهارت على السيدة وطفلها بالطابق الثالث ما تسبب في وفاتهما، وكلفت النيابة المحافظة بإحضار ملف العقار للتأكد من حالته، وهل صدر له قرار إزالة أم لا؟، وتبين من المعاينة أن العقار آيل للسقوط وبه تشققات كبيرة في الطابقين الأرضي والأول اللذين لم يتعرضا للسقوط.

البلاغ

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة إخطارًا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، يفيد بانهيار عقار بمنطقة السيدة زينب، ووجود متوفى وإصابة 2 آخرين، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سعيد رئيس المباحث، والنقيب خالد جبر معاون المباحث، وتبين انهيار عقار قديم ووفاة طفل، وبعدها بعدة ساعات توفيت والدته داخل المستشفى.