التنمية المحلية: 3 عقوبات تدريجية للمخالفين لمواعيد الإغلاق الجديدة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قانون 154 لعام 2019 المادة 24 البند التاسع منها تنظم مواعيد إغلاق المحال التجارية والتي بدأ التطبيق لها اليوم.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث من مصر" المذاع على فضائية mbc مصر والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن القانون طالب بإجراء التنبيه الكتابي على المحال المخالفة ويتم المتابعة من خلال لجان لمدة أسبوعين وإذا لم يلتزم خلالها صاحب المنشأة يتم إيقاف المحل لمدة شهر ولا يفتح إلا بقرار صادر من المصدر التكنولوجي لإصدار التراخيص ولكن إذا أصر الشخص يتم تطبيق الدرجة الثالثة من العقوبة وهي إلغاء ترخيص المحل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن العقوبات مختلفة على المحال ومتدرجة وعلى حسب نوع المخالفة مبينا أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يهيب بالمواطنين تنفيذ القرار من أجل تطبيق النظام ومحاسبة كل المخالفين.

وصدر هذا القرار الجمعة قبل الماضية وجاء بتوافق بين الوزرات والجهات المعنية المختلفة وتم مناقشة 8 مواد تشمل المدن الساحلية والسياحية والتي اقترحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديد بعد التنسيق مع وزير السياحة والآثار بتمديد ساعات الخاصة بالإغلاق للكافيهات والمطاعم في المدن السياحية.

وأشار "قاسم" إلى أن جهة تنفيذ هذه القرارات الجديدة هي المحافظات التي تنسق مع مديريات الأمن.

وأكد قاسم أن صباح اليوم شدد وزير التنمية المحلية على تفعيل لجان المتابعة والتفتيش ومجموعات الرصد من أجل التطبيق الصارم للقانون على المحال التجارية الصغيرة وسلسلة المحالات التجارية باستثناء الصيدليات والسوبر ماركات لافتا إلى أن هذا الإغلاق سيكون له انعكاسات ايجابية على التنسيق الحضاري للمدن وسير العمل بشكل أفضل.