متحدث "التنمية المحلية" لـ"الوطن": لا عودة للشيشة في ظل كورونا

شدد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه لا يوجد مجال لعودة الشيشة في المقاهي والكافيهات، مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد، لضمان استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية بالبلاد، موضحًا وجود لجان لمتابعة تنفيذ هذا القرار بجميع المحافظات.

وأضاف "قاسم" لـ"الوطن"، أن وزارة التنمية المحلية ممثلة في اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدرت توجيهات الأسبوع الماضي بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية بكل حزم، فيما يخص ارتداء الكمامة، وتعقيم جميع المقرات الحكومية ووسائل النقل العامة، ومتابعة المواقف العامة.

"قاسم": تخفيض أعداد الموظفين بأجهزة الدولة مستمرة منذ مارس الماضي

وفيما يخص تخفيض أعداد العاملين بأجهزة الدولة، أوضح "قاسم"، أن هذا القرار متبع في جميع الجهات والوزارات منذ قرار مدبولي في مارس الماضي، بتقليص الأعداد مع مراعاة أصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى تنفيذ تلك القرارات في وزارة التنمية المحلية، حيث يتم تقسيم العمل على فترتين، الأولى من 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، ومن 2 ظهرًا حتى 8 مساءً، لتوزيع طاقة العمل، من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي وضمان جودة أداء الخدمة للمواطن، وحرصًا على صحة الجميع والتواصل عبر البريد الإلكتروني.

ومنذ 16 مارس الماضي، أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الحكومة ومنظمة الصحة العالمية، تشمل التحذير من مخاطر تداول "الشيشة" في المقاهي والمطاعم والكافيهات، لعدم نقل فيروس كورونا.

وبعد ذلك القرار، انطلقت العديد من الحملات التابعة للتنمية المحلية لضمان تنفيذ منع تداول الشيشة ومصادرتها بالمقاهي، وإغلاق الأماكن المخالفة، وإطلاق لجان لحظرها، فيما خصصت محافظتا القاهرة والجيزة أرقامًا للإبلاغ عن المقاهي التي توفر الشيشة للمواطنين.