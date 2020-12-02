وزير الإنتاج الحربي: سنذلل أي عقبات قد تواجه التأمين الصحي الشامل

أكد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تسخير الوزارة كل الإمكانات لنجاح تطبيق التأمين الصحي الشامل.

جاءت ذلك على هامش استقبال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لوزير الإنتاج الحربي، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، في مقر الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق نظام الميكنة والتحول الرقمي بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

حضر اللقاء كلاً من الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، ورئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، والمهندس خالد محروس، رئيس مجلس إدارة مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربي، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، وعدد من ممثلي هيئات التأمين الصحي الشامل، والرعاية الصحية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأكد "مرسي" حرص كافة الجهات الحكومية على تذليل كافة التحديات التي قد تواجه العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ما تبذله من جهود في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة لنجاح هذا المشروع على المستوى القومي.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات الصحة خاصة منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك من خلال التعاقدات مع الشركات المنفذة لمشروع نظام التحول الرقمي والميكنة للمنظومة وفقا للبروتوكول الموقع بين كل من وزارات "الصحة، والإنتاج الحربي، والاتصالات"، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

ووجهت وزيرة الصحة الشكر للمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي لدعمه الكامل لتطبيق مشروع "الميكنة" بأعلى جودة وفقًا للمعايير العالمية والمعدلات الزمنية المحددة.