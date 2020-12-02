زاهي حواس: حتشبسوت عانت من السمنة ولم تكن جميلة

أيام تفصلنا عن حدث ينتظرة العالم بنقل ملوك الفراعنة من مقرهم بغرفة المومياوات الملكية بالمتحف المصري بالتحرير إلى مقرها الجديد بمتحف الحضارة، حيث يضم الموكب فيما يضم مومياء الملكة "حتشبسوت" واحدة من أهم ملكات مصر القديمة والتي كشفت موميائها الكثير من الأسرار.

وقال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثارالأسبق، إن المصري القديم كان يتفنن في ذكر مميزاته ويتخيل ما يتمنى أن يكون عليه في العالم الآخر، لذا حين كان يرسم نفسه على جدران المعابد والمقابر كان يصورها في أفضل صورة من وجهة نظره، ولهذا السبب لم نجد سيدات بدينات أو ملكات يعانين من السمنة بالرغم من أن الواقع غير ذلك.

وأضاف حواس، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه على عكس المعروف فإن الملكة "حتشبسوت" كانت بدينة ولم تكن جميلة وهو ما اكتشفته بمشروع فحص المومياوات الملكية حيث قادنا البحث إلى مومياء لسيدة مجهولة تعاني من السمنة والبدانة وينقصها سن وبعد فحص وجدنا الأواني الكانوبية والتي كانت تحوي أحشاء حتشبسوت وصندوق به السنة المفقودة ومن هنا عثرنا على حتشبسوت.

وأضاف: "كان أحد أحلام الفنانة إلهام شاهين تمثيل دور حتشبسوت وطلبت مني ذلك أكثر من مرة وحين أخبرتها أن الملكة الفرعونية كانت بدينة لغت المشروع ولم تعد تطلبه مني مرة أخرى".

تزوجت حتشبسوت من أخيها الملك تحتمس الثاني، ولقبت بالزوجة الملكية العظمى، وعند موته كانت الواصية على عرش ابنه الملك الطفل تحتمس الثالث، والذي كان عمره 9 سنوات آنذاك، فحكمت إلى جواره من 1479 إلى 1457 ق .م.

وتعد حتسبشوت من أهم ملوك مصر، فتميز عصرها بالسلام والازدهار وتحسنت قوة الجيش وتأمين الحدود المصرية وتوطيد وتنمية العلاقات والصلات الدبلوماسية والتجارية مع دول مصر المجاورة.