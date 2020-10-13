"العرق يمد لسابع جد".. سوسن بدر مثل كليوباترا وشريهان تشبه حتشبسوت

أزمة جديدة أشعلتها الفنانة سوسن بدر بسبب تقارب ملامحها من الملكة كليوباترا المصرية، وتفاعل عدد من جمهورها مع خبر ترشيح الممثلة الإسرائيلية "جال جادت" لأداء دور الملكة كليوباترا، وفي التقرير التالي نعرض تشابه بعض ملامح نجوم الفن إلى الفراعنة..

الصورة الأولى للفنانة شريهان، التي أعربت عن فخرها، لانتمائها إلى أصول مصر الفرعونية، من خلال نشر مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي منذ فترة "فيس بوك".

وظهرت شريهان في الصور، وهي ترتدي "الزي الفرعوني"، والذي يتشابه مع زي الملكة "حتشبسوت"، معلقة: "لَو لم أكُن مصريّة، لَوددتُ أن أكُونَ مصريّة".

- تشابه الفنان رشدي أباظة مع أحد الفراعنة، خاصة أن ملامحه تتميز بالحدّة والقوة .

- أما الفنان المطرب علي الحجار يظهر بصورة فرعوني، يظهر على ملامحه الهدوء الشديد.