خطة عاجلة لخفض منسوب المياة الجوفية بالشيخ مبارك في كفر الشيخ

أعدت محافظة كفر الشيخ، خطة عاجلة لخفض منسوب المياه الجوفية بقرية "الشيخ مبارك" التابعة لمركز بلطيم، بعد تعدد الشكاوى، خوفا من انهيار المنازل.

وقال اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إن تدفق المياه الجوفية ومياه الأمطار الغزيرة للمناطق الأكثر إنخفاضا وصولا لمنازل المواطنين بقرية الشيخ مبارك، سبب خسائر كبيرة لهم حتى أصبحت تلك المنازل مهددة بالانهيار جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها، علاوة على ما تمثله من تلوث بيئى فى أماكن تجمع المياه وما تخلفه من حشرات وقوارض تضر بصحة الكبار والصغار.

وأضاف في بيان له، اليوم، أنه سيجرى استخدام حلول مؤقتة لتخفيف المشكلة من خلال حفر أبار متعددة، وإستخدام مواتير الغاطس لسحب المياه والتخلص منها عبر مواسير وخراطيم طرد حتى أقرب مصرف زراعي، لضمان عدم وصول المياه السطحية لمستويات عالية حتى لا تتأثر المنازل إلى حين إتمام معالجة المشكلة بمشروع الصرف الصحى القريب.

وأكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه تم إعتماد خطة إجرائية بالمشاركة المجتمعية لحفر الآبار بهدف خفض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة المتأثرة لافتا إلى أن ارتفاع منسوب المياه يرجع إلى عدة أسباب من بينها، النوات الموسمية الشتوية المصاحبة للأمطار الغزيرة، وعدم وجود شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تسرب مياه الزراعة والرى والبحر إلى باطن الأرض، حيث ينحصر مركز البرلس بين البحر الأبيض المتوسط شمالا وبحيرة البرلس جنوبا، مما يسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بباطن التربة الرملية، بسبب جوغرافية المنطقة، حيث تظهر تجمعات المياه فى المناطق الأكثر انخفاض.

وتعددت شكاوى اهالي القرية والقرى المجاورة، من أن مياه الأمطار وخفض المنسوب تسببتا في إنهيار المنازل وأصبحت عائمة على كميات كبيرة من المياه، فضلاً عن معاناتهم في فصل الشتاء حيث لا يستطيعون الخروج من منازلهم.