بعد أقل من ساعتين.. العثور على جثة أخرى بشاطئ الفنار في مصيف بلطيم

عثرت قوات الشرطة على جثة متحللة بنهاية شاطئ الفنار بمدينة مصيف بلطيم، بعد أقل من ساعتين على عثور صياد على أخرى، ونقلت إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، وذكر مصدر أنها في حالة تحلل تام، وغير واضحة المعالم.

وكان صياد عثر صباح اليوم بشاطئ النرجس بمدينة مصيف بلطيم، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، على جثة متحللة بشكل تام، طفت على سطح المياه، وجرى إبلاغ النقيب ياسر الشربيني، رئيس نقطة شرطة المصيف، الذي أخطر الشرطة.

وتوجه العميد محمد هاني، رئيس مدينة مصيف بلطيم، يرافقه قوة من الشرطة لمكان العثور على الجثة، وجرى إبلاغ رجال المباحث بمركز شرطة البرلس.

وتكثف الشرطة من جهودها لكشف لغز العثور على الجثة، وجار نقلها عبر سيارة إسعاف لمستشفى برج البرلس المركزي.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم، إخطارا من المقدم أحمد الجمل، مأمور شرطة البرلس، بورود بلاغا من مجموعة من الصيادين، بالعثور على جثة متحللة بشكل كامل وغير واضحة المعالم، قذفتها الأمواج إلى شاطئ النرجس في مصيف بلطيم.

وانتقل الرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، وقوة من مركز الشرطة، إلى مكان العثور على الجثة، وبالمعاينة تبين حدوث تحلل بها، ويشتبه كونها في مياه البحر المتوسط منذ فترة طويلة.

ونقلت الجثة المتحللة عبر سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى برج البرلس، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، في انتظار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.