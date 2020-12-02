الوزراء عن مد التصالح: هدفنا تقنين أكبر عدد ممكن من مخالفات البناء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ قرار المجلس في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام، يأتي استجابة لمطالب المواطنين، والجمعيات الأهلية.

وأضاف سعد، في تصريحات صحفية عنه قبل قليل، أنّ هناك مواطنين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، لافتا إلى وجود مطالبات لعدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجا بالمد أيضا، وهو ما استجاب له مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم.

وأشار المستشار نادر سعد، إلى أنّ رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع، حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم.

ولفت إلى وجود تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعا الهدف من إصدار القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.