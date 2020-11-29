رئيس "محلية النواب": أتمنى مد فترة التصالح في مخالفات البناء

قال أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إنه لا يمكن استمرار أوضاع البناء المخالف والعمارات المرخصة بارتفاعات لا تتسق مع الكثافات والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن قيود الارتفاعات ستتراجع وتنخفض في بعض المناطق، وأعرب عن تمنيه فترة التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "محافظة الإسكندرية والقليوبية والجيزة والقاهرة لن يتم السماح ببناء عمارات أدوارها ذات ارتفاعات كبيرة فيها.. لا يمكن استمرار العمارات اللي بتطلع بالـ15 دور".

وتابع، أن النسبة البنائية من المسطح المملوك للمطور العقاري سيجري النظر فيها، كما سيجري العمل على تغيير أكواد الجراجات، موضحًا أن الاشتراطات البنائية يجب أن تخضع للتقييم وأن ينطبق عليها مبدأ المرونة.

وأردف: "مهلة التصالح مع مخالفات البناء ستنتهي غدًا، والتشريع أعطى للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إمكانية المد 6 أشهر، قام بمد المهلة شهرين منهما، ويتبقى 4 مرات يمكنه المد فيهم، وأعلنت الحكومة تلقي 2.5 مليون طلب، وإذا كان هذا العدد يتسق مع الواقع الثابت من قبل أجهزة الإحصاء يمكنها غلق الباب أمام التصالح، أما إذا كان العدد لا يتسق مع الواقع يجب أن نمد فترة التصالح، فالإداري الناجح يجب أن يتسم بالصبر والإصرار الشديدين على تحقيق مستهدفه، وهذه الملفات تحتاج إلى درجة كبيرة من الوعي والمرونة، وأتمنى مد فترة التصالح".