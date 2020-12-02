تكلف 27 جنيها.. معلمات يبتكرن جهاز كشف الكذب للأطفال في معهد بالقليوبية

شهد معهد طحلة الابتدائي الأزهري، التابع للمنطقة الأزهرية بالقليوبية، تطبيق فكرة جديدة لغرس مفاهيم الأخلاق والتحلي بالصدق، والتخلي عن الكذب لدى الأطفال، وشرح مفهوم الصدق، وتشجيعهم في مرحلة رياض الأطفال.

تقول آية محمد العزولي، معلمة رياض أطفال بمعهد طحلة الابتدائي، إنه تنفذ مسابقة أسبوعية للقيم الأخلاقية على مستوى المحافظة، بإشراف الدكتورة نيفين شندي، مديرة إدارة رياض الأطفال بالمنطقة الأزهرية بالقليوبية، تحت عنوان "قيمة الصدق ومضمونها"، لتعليم الأطفال من 4 حتى 6 سنوات، قيمة مفهوم الصدق وفضله وكيفية التحلي به.

وأضافت آية العزولي أنها أتفقت مع زميلاتها بالروضة في معهد طحله "بسمة أحمد وهاجر سعد"، على طرح فكرة جديدة خارج الصندوق؛ لتحفيز الأطفال على التعلم والتحلى بالأخلاق الحميدة والصدق، وكونوا فريق عمل، واتفقوا على فكرة جهاز كشف الكذب وكيفية تنفيذها.

وأوضحت المعلمة أنه تم تجميع وتصميم الجهاز بمعرفتنا نحن الثلاثة، واشترينا صندوقا كرتونيا ولمبتين حمراء وخضراء وسلك كهربي ومفتاحين، وشريط ستان، بمبلغ 27 جنيها.

وعن عمل جهاز كشف الكذب، أوضحت آية العزولي أن الصندوق الكرتونيى غلف، ووضعت لمبتين حمراء وخضراء بأحد جوانبه، وموصل بالكهرباء، ولصق شريط ستان به مثبت فى نهايته مشبك مزخرف، يوضع في أصبع الطفل عند توجيه المعلمة الأسئلة إليه.

وأشارت المعلمة إلى أنه عند البدء في تشغيل الجهاز، تقف زميله من رياض الأطفال خلفه، وتمسك بمفتاحين للكهرباء، موصلين إلى اللمبتين؛ فإذا كان رد الطفل بالصدق تضغط على زر اللون الأخضر، وإذا كان العكس على الزر الآخر باللون الأحمر، في الخفاء دون أن يرى الأطفال.

وأكدت صاحبة فكرة الجهاز، أنه من خلال الخبرة والمعايشة مع الأطفال كأم بديلة في قاعات الروضة، والإلمام بسجل الطفل من الحالة الاجتماعية الأب والأم والأخوات وغيرها، نحكم على إجابة الأطفال، والأسئلة عادة تخص الأطفال وتعبر عن ذاتهم، منها على سبيل المثال: "كم عدد الأخوة لديك، وهل تحب والديك، هل تحب أصدقائك، ما هي وظيفة الأب والأم، هل تحب الروضة".

ويكرم الطفل على إجاباته الصادقة، بتتويجه بتاج الصدق، الذي أعد عن طريق معلمات الروضة بالمعهد، أما الآخر الذي يدلي بإجابات كاذبة، تشير المعلمة إلى إنارة الجهاز باللون الأحمر، معلنة أن إجابته غير صادقة، وينصح بالتخلى عن قول الكذب، والتحلى بالصدق دائما

من جهته، أكد جمال ندا، معلم بالمعهد، أنه يوجه اللون الأحمر مره أو ثلاث فقط، عقب توجيه الطفل بإجابات معينة غير مطابقة، للتفريق بين قول الصدق والكذب، وتحفيز الأطفال على الأخلاق الحميدة.

وأضاف "ندا" أن هذه الفكرة لاقت تجاوبا واستحسانا كبيرا لدى الأطفال عند تطبيقها، مشيرا إلى أن الجهاز حقق الهدف المطلوب، وهو إدارك مفهوم وقيمة الصدق لدى الأطفال، والرغبة في التحلى به، والابتعاد عن قول الكذب.

وأكدت الدكتورة نيفين شندي، مديرة إدارة رياض الأطفال بالمنطقة الأزهرية بالقليوبية، اختيار معلمات الروضة بمعهد طحلة الابتدائي؛ لمنحهم الكأس الأسبوعي للقيم الأخلاقية، تقديرا لدورهم في شرح مفهوم الصدق لدى الأطفال.

وقال صبحي غنام، مدير معهد طحلة الابتدائي، إن تطبيق فكرة جهاز كشف الكذب تجرى على أطفال المستويين الأول والثاني من رياض الأطفال فقط، بحضور معلمات الروضة، مشيرا إلى أنه من خلال هذا الجهاز يتم التأكيد على الأطفال بمعرفة واستيعاب مفهوم قيمة الصدق، والفرق بينه والكذب، وتوجييهم بأن نجعل اللمبة الخضراء هي الصدق "تنير حياتنا"، ونتجنب الأخرى الحمراء التي تحذرنا من قول الكذب والابتعاد عنه.