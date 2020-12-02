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محمد بن زايد في يوم الإمارات الوطني الـ49: وحدتنا سياجنا وشعبنا ثروتنا

كتب:

محمد علي حسن
11:58 ص | الأربعاء 02 ديسمبر 2020
الشيخ محمد بن زايد

الشيخ محمد بن زايد

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ذكرى اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، بأن وحدة الإمارات هي السياج ووحدة الشعب هي ثروة هذا الوطن.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "نفخر بما حققناه في العقود الماضیة، نستعد بهمة وثقة لتعزيز ريادتنا وتنافسيتنا في العقود المقبلة..متطلعين دائماً إلى الأفضل..وحدتنا سیاجنا، وشعبنا ثروتنا، والعلم طریقنا لتحقیق طموحاتنا.. رحم الله من غرس بذور الاتحاد وشيدوا وطناً عظيماً".

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