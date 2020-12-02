"الصحة": ارتفاع الإصابات بكورونا سيستمر حتى فبراير المقبل

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إن هناك زيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا اليومية، لافتة إلى أن هذه الزيادة ستظل موجودة ومرتفعة لمدة شهرين مقبلين يناير وفبراير.

وتابعت "جيهان" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن العدوى بفيروس كورونا تستمر في الحالات المتوسطة لمدة 10 أيام والشديدة لمدة 20 يوما، ولا يوجد فئة مستثناه من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس إلى أن هناك بعض أعراض الفيروس تظل مستمرة حتى بعد التعافي لمدة زمنية معينة قد تصل لشهر كالسعال والأرق.

وأكدت أن زيادة الإصابات تعود إلى تراخي المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية "أرجوكم البسوا كمامات" الشتاء يزيد في انتشار الأمراض التنفسية بصفة عامة.

وعن اللقاحات، أوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية أنه في حال اعتماد لقاح فعال وآمن لفيروس كورونا ستقوم الدولة المصرية بتوفيره لكل الفئات، وجددت تأكيدها في حديثها لـ"الوطن" أن اللقاح الفعال هو وعي المواطن ومساعدته للدولة في تقليل خطر انتشار الفيروس، مؤكدة أن الفيروس لم يثبت حتى الآن بحدوث أي تحور جيني له، ويجب اتخاذ الحذر في التعامل معه، قائلة "الإجراءات الاحترازية ليست صعبة ولكنها الضمان الوحيد حتى الآن للوقاية من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102816 حالة حتى اليوم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.