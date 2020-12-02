الصحة تكشف خطتها لتأمين "القاهرة السينمائي": لا زحام.. والكمامة مهمة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن خطتها الوقائية للتأمين الطبي لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، المقرر انطلاقه اليوم في دورته الـ42، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا.

وأكدت الوزارة متابعة وتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسيتم متابعة الحضور في مواعيد منضبطة دون تداخل أو تزاحم وتقليل فترات الانتظار الطويلة من خلال إقامة العروض في مواعيد متتالية.

وتابعت الوزارة أنّه سيتم التأكيد على الحضور بارتداء الكمامات، سواء داخل فعاليات المهرجان أو خارجه، وسيتم المرور على الحضور للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات أو قياس درجة الحرارة وتوافر المطهرات من خلال الفريق الوقائي الذي توفره وزارة الصحة.

ولفتت الوزارة إلى الدفع بسيارات إسعاف للتأمين الطبي للمهرجان، لنقل أي حالة قد يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، طبقا لخطة الإخلاء الطبي المقررة وتحديد المستشفيات المتاحة لاستقبال الحالات والتعامل معها، مشيرة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات الحكومية المحيطة بالمهرجان.

الصحة: توفير الأدوية والمستلزمات المطلوبة ورفع درجة الاستعداد للقصوى ترقبا لوصول الوفود

وأضاف أنّه جرى تكليف فريق من الإدارة العامة للحجر الصحي، للمرور المركزي لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة، وتوفير الأدوية والمستلزمات المطلوبة ورفع درجة الاستعداد للقصوى، ترقبا لوصول الوفود والبعثات وتيسير إجراءات الدخول.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102816 حالة حتى اليوم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.