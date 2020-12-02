مصدر قضائي: إحالة "طبيب الميكروباص" للجنح ليست إدانة تامة

قالت مصادر قضائية، إن إحالة الطبيب المتحرش بفتاة داخل ميكروباص في الزقازيق بالشرقية إلى محكمة الجنح بتهمة ارتكاب فعل فاضح ليست إدانة تامة، لافتا إلى أن القضية في عهدة المحكمة وهي صاحبة الحق الأصيل في نظر الدعوى واتخاذ ما تراه قانونيًا فيها سواء بالبراءة أو بالإدانة.

وأضافت المصادر، أن موقف الطبيب النهائي لم يحسم بعد، وأنه سيظل متهمًا حتى يصدر قرارًا نهائيًا من القضاء أي حكمًا نهائيًا من محكمة النقض في حالة إذا ما أدانته محكمة الجنح والاستئناف، أما إذا صدر الحكم بالبراءة من محكمة الجنح فأن النيابة العامة سيكون لها الاستئناف على الحكم.

ونسبت النيابة العامة للطبيب الذي يعمل بمستشفى جامعة الزقازيق، تهمة ارتكاب الفعل الفاضح، بعد ضبطه متلبسا أثناء ممارسة العادة السرية بجوار فتاة أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص في مدينة الزقازيق.

وأدلت الفتاة، أمام النيابة العامة بتفاصيل الواقعة داخل الميكروباص، إذ قالت إن المتهم نظر إليها وارتكب فعلا فاضحا وخادشا لحيائها، بقصد التحرش بها، مشيرة إلى أنها في البداية أصيبت بحالة من الذهول، لأنها لم تتوقع أن يفعل شخص ما فعله الطبيب المتحرش في وسائل المواصلات، لكنها تماسكت -وفقا لأقوالها-.

وأضافت الفتاة أنها عقب مشاهدتها التصرف المشين من الطبيب، استغاثت بمن معها في الميكروباص، الذين التفوا حوله وتمكنوا من ضبطه بشكل سريع، قبل أن يحضر أحد رجال الشرطة، ويلقى القبض عليه.

واستجوبت النيابة الطبيب المتهم بالتحرش، الذي دافع عن نفسه، مؤكدا أنه "أمنى" بغير إرادته، موضحا أن احتكاكه بالمقعد الذي كان جالسًا عليه أثار شهوته، نافيًا تعرضه للمجني عليها.

وأشارت تحريات وتحقيقات المباحث الجنائية بمديرية الأمن بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة الزقازيق، إلى أن المتهم مارس العادة السرية أمام الفتاة أثناء جلوسه بجوارها في المقعد الأخير فى سيارة ميكروباص.