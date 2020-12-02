عاجل.. إحالة طبيب الميكروباص للجنح بتهمة الفعل الفاضح

قررت نيابة الزقازيق الكلية إحالة الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص إلى محكمة الجنح، اليوم، بعد أيام من استئناف النيابة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء بسبيله بكفالة مالية.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة الزقازيق، في محافظة الشرقية، قررت في وقت سابق قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل الطبيب المتهم بـ"فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" في مدينة الزقازيق، وقررت الغرفة استمرار حبس المتهم 15 يوماً على ذمة القضية.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق، في وقت سابق، إخلاء سبيل الطبيب المتهم بكفالة 2000 جنيه على ذمة القضية، وهو القرار الذي استأنفت عليه النيابة، التي سبق وأمرت بتجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء ابراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً بورود بلاغًا لقسم شرطة ثان الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عاماً، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع، لاتهامه بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل الميكروباص.

انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكب "فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله الميكروباص، ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس عليه.

وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، ولكنه لم يستجب، ما دفعها إلى رفع صوتها لإثارة انتباه باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين تحفظوا عليه لحين حضور الشرطة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، أمرت بحبس الطبيب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يتم تجديد حبسه لمدة 15 يوماً، ثم أمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيله، قبل أن توافق غرفة المشورة على استئناف النيابة.