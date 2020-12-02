الحكومة بعد فوز "المقاولين" كأفضل شركة بأوغندا: ننجح داخليا وخارجيا

وصف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فوز شركة "المقاولون العرب"، بجائزة أفضل شركة مقاولات في دولة أوغندا، بأنه دليل على قدرة شركات المقاولات المصرية على النجاح في الداخل والخارج.

وأضاف وزير الإسكان، في تصريحات صحفية له قبل قليل على هامش الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد حالياً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تلك الجائزة تعبر عن قوة شركات المقاولات المصرية، وقدرتها على النجاح في تنفيذ المشروعات داخل وخارج مصر.

وأوضح "الجزار"، أن شركة المقاولون العرب ستتسلم غداً الجائزة، بحضور نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ورئيس مجلس إدارة الشركة.