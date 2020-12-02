بسبب "التزويغ".. إحالة 37 طبيبا وممرضا وإداريا بطب أسرة قطور للتحقيق

قرر هاني مصطفى، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إحالة 37 فردًا من قوة العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية "العتوة القبلية" التابعة لدائرة المركز، إلى التحقيق بالشئون القانونية، بسبب ترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية وعدم الانضباط الوظيفى.

جاء ذلك على خلفية زيارة مفاجئة لرئيس المدينة للمنشآت الخدمية بقرية العتوة القبلية، شملت المرور على وحدة طب الأسرة للوقوف على أوجه القصور، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والمترددين على الوحدة، ومراجعة جميع الأقسام والاطلاع على مخزون الأدوية والوقوف على تواجد الأطباء والممرضين ومدى الانضباط الإداري للعاملين، وتبين لرئيس المدينة، عدم تواجد 37 طبيبا وممرضا وإداريا من قوة العاملين بالوحدة، رغم توقيعهم بدفتر الحضور، فأصدر قراره السابق.

في وقت سابق، عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا موسعا، بحضور اللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أيمن فكري، المستشار العسكري بالغربية، لمتابعة آخر استعدادات المحافظة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، المقرر عقدها يومي ٧ و٨ ديسمبر المقبل.

بدأ الاجتماع بشكر الحاضرين على جهودهم في نجاح المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدا اتباع كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة الأولى، من تجهيز المقار بالأثاث اللازم للقائمين على العملية الانتخابية طوال فترة الانتخابات، وتطهير المقار الانتخابية قبل وأثناء وبعد عملية التصويت، وتوفير مواد التطهير والتعقيم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الأدوات والمستلزمات خلال المرحلة الثانية.

كما عرضت مديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والصحة، والزراعة، وقطاع المعاهد الأزهرية، آخر استعداداتها، حيث كلف المحافظ كل رئيس هيئة بالمرور للتأكد من توافر كافة متطلبات نجاح العملية الانتخابية، وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمدن بمراجعة أعمال الإنارة والنظافة خارج المقار الانتخابية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في مديرية الصحة وهيئة الإسعاف ومديرية الأمن.

يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تتم في محافظة الغربية خلال يومي 7 و8 ديسمبر داخل 1159 لجنة، لاستقبال 3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا.