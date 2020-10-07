منافسة شرسة بين " راضي" و " مصباح" و "حسب الله" على مقعد قطور

تشهد دائرة قطور، الانتخابية، بمحافظة الغربية، منافسة شرسة بين المرشحين للفوز بالمقعد الانتخابي الوحيد، ويتنافس عليه 23 مرشحا بينهم نائبين حاليين خالد مصباح، وفؤاد حسب الله، وكلاهما لديه شعبية كبيرة استطاع من خلالها الفوز في الانتخابات الماضية، بعد أن كانت الدائرة مخصص لها 3 مقاعد وتضم مركزي بسيون وقطور.

كما يتنافس على المقعد الوحيد للدائرة الانتخابية، هاشم راضي، مرشح حزب مستقبل وطن، وهو أيضا مرشح سابق، واستطاع أن يدخل جولة الإعادة، ويعتمد على معرفته بكابر العائلات في قرى المركز إلى جانب أنه يتمتع بتأييد كبير من زملائه المحامين، حيث كان يشغل منصب وكيل نقابة المحامين سابقا.

ومن المرشحين السابقين أيضا حسن شوقي النجار، وهو مرشح معروف بين الناخبين كونه ترشح أكثر من مرة، ولديه شعبية كبيرة بين الناخبين، ومن الوجوه الشابة التي تظهر على الساحة الانتخابية لأول مرة محمد العياري، دكتور صيدلي، وابن النائب المخضرم الراحل يوسف العياري، صاحب الإنجازات الكبيرة لأبناء الدائرة، ويعتمد المرشح محمد على تاريخ والده، وتعتمد أن يضع صورة والده على البنرات واللافتات الدعائية التي يضعها في مختلف مناطق الدائرة.

كما يتنافس على المقعد من بين الـ 23 مرشحا، سيدة واحدة، "ميادة صلاح الحو"، وهي إعلامية، وتعتمد على عائلتها في كسب ثقة الناخبين وتأييدها في ماراثون الانتخابات البرلمانية.

وتشهد الدائرة إقامة مؤتمرات ولقاءات جماهيرية من قبل المرشحين مع الناخبين وكبار العائلات في القرى والمراكز وذلك بهدف كسب تأييدهم والحصول على صوتهم الانتخابي.

يذكر أن محافظة الغربية تضم 7 دوائر انتخابية مخصص لها 14 مقعد بالنظام الفردي، و16 مقعدا في القائمة، ومقرر ان تجرى الانتخابات يومي 7، 8 نوفمبر المقبل، ضمن المرحلة الثانية لانتخابات النواب، ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة نحو 3.3 مليون ناخب وناخبة.