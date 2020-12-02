عاجل.. بريطانيا توصي بتعميم تجربة مصر في المحطات الشمسية على منشآتها

أوصى المعهد الطاقة البريطاني، بنقل التجربة المصرية والخبرة المكتسبة من مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، الذي ينشر نظم الخلايا الشمسية الصغيرة لتوفير الطاقة الكهربائية عبر أسطح المنشآت في البلاد.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في تصريحات صحفية لها على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، إنّ مدير المعهد البريطاني أوصى بذلك عقب فوز المشروع بجائزة المعهد؛ إذ فاز بالجائزة كأفضل المشروعات المُقدمة عالميا لخفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2020.

وأوضحت جامع، أنّ المشروع نفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من مرفق البيئة العالمي، مضيفة أنّ أهم مخرجات المشروع تمثلت في الدعم الفني لتصميم وتنفيذ وتشغيل منظومة فنية لنشر نظم الخلايا الشمسية، وتفعيل إطار مؤسسي وقانوني داعم لانتشار وحدات إنتاج الكهرباء اللامركزية صغيرة الحجم من نظم الخلايا الشمسية، وتعزيز فرص التصنيع المحلي وبناء القدرات وضمان توافر منتجات نظم الخلايا الشمسية بجودة مرتفعة في الأسواق المصرية، فضلا عن اقتراح إطار تمويلي وإنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات المالية المحلية؛ لتسهيل تمويل نظم الخلايا الشمسية الصغيرة.

ووصفت وزيرة التجارة والصناعة، الجائزة بأنّها من أكثر الجوائز تميزا في مجال الطاقة عالميا، وأنّ المشروع حصل عليها لتقديمه أفضل الممارسات حول العالم لنشر نظم الخلايا الشمسية الصغيرة على أسطح المنشآت.

ونوهت بأنّ Egypt-PV هو المشروع المصري الوحيد الذي جرى اختياره منذ بداية الجائزة الدولية منذ 20 عاما، ما يعد إنجاز حقيقي للدولة والقيادة السياسية، وتتويجا لنتائج المشروع التي تعد جزءا من جهود مصر الكبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إطار دعم تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ولفتت إلى أنّ عدد محطات الطاقة الشمسية التي جرى تنفيذها من خلال المشروع بلغ 115 محطة في 13 محافظة، من خلال 35 اتفاقية تعاون، بإجمالي قدرات تم تركيبها 5.2 ميجا وات، وبكمية طاقة مُنتجة 13 جيجا وات ساعة/ سنة، وبلغ حجم الاستثمارات بالمشروع 7.2 مليون دولار، فيما سجل الخفض السنوي في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 7.9 كيلو طن/سنة.