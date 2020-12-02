ضبط شخص بحوذته 292 جهاز ريسيفر يستخدمها لفك تشفير القنوات المشفرة

في إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وجرائم البث الفضائي.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد الأشخاص "مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية" بإدارة محلان ومخزن لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة دون الحصول على موافقة الشركات صاحبة الحق المادي والأدبي، حيث يتم تزويد تلك الأجهزة بقطع "اللانات" للاتصال بالإنترنت ومُحملة ببرامج مخصصة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحلان المشار إليها وتم ضبط المتهم أثناء إدارته لنشاطه الإجرامي، وبحوزته "292 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة – 2 فلاشة تخزين – 24 "لانا" مُعدة للاتصال بالإنترنت – 9 محول نت مُعد للاتصال بالإنترنت– 2 وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها البرمجيات التي يستخدمها في فك شفرات أو يمكنها من رفع الحماية التقنية عن القنوات الفضائية المشفرة وفك تشفيرها حيث يتم تزويد تلك الأجهزة بقطع اللانات للاتصال بالإنترنت لفتح شفرات القنوات الفضائية المشفرة".

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التربح، مخالفا بذلك قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.