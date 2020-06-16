منها ضبط 108000 مطبوع مقلد.. جهود مباحث المصنفات

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.. فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط العديد من القضايا بالمخالفة للقانون جاء أبرزها ­على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات:

إستهداف عدد من المطابع بدائرة قسم شرطة "السلام أول بمحافظة القاهرة" لقيام مالكيها بطباعة العديد من المطبوعات "بدون تفويض من أصحاب الحقوق" بالمخالفة لأحكام القانون.. حيث تم ضبط (108000) مطبوع متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم المصنفات:

ضبط شركة للدعاية والإعلان كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة.. (بدون ترخيص) .

ضبط محلين كائنين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.. لقيام القائمين عليهما (بعرض مصنفات فنية بدون ترخيص) .

قضايا آخرى:

ضبط (محلى ألعاب "سايبر" بنطاق دائرتى قسمى شرطة "الطالبية، العمرانية) بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار توجيه الحملات.