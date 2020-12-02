والد شروق بعد استجابة السيسي لعلاجها: الريّس نجدنا من معاناة سنين

"ثقبان في القلب".. تشخيص أرّق والدة الطفلة شروق منذ ولادتها قبل 6 سنوات، وحرمه من الفرحة بابنتيه التوأم "شروق وهنا"، حتى أتمت عامها السادس وأخبرته الطبيبة بضرورة إجراء عملية لا يقوى على تحمل نفقتها، ولم يحن وقته في المجاني، حتى جاءته النجدة من السماء بـ استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي السريعة لنداء الوالد الذي كتبه عبر فيس بوك.

مصطفى محمد شمردل، والد الطفلة شروق، قال لـ"الوطن"، إنّه لم يتوقع الاستجابة واللفتة الإنسانية من الرئيس السيسي بهذه السرعة، فهو يعاني منذ 6 سنوات مع مرض ابنته: "في الأيام الأخيرة كان نفسها بيضيق لحد ما بشرتها وشفايفها يزرّقوا، والدكتور اللي بنتابع معاها في مدينة الفشن في بني سويف، قالت لازم عملية".

الأب: العملية تتخطى 50 ألف جنيه وأنا شغال في محل أدوات كهربائية

لم يملك العامل في محل أدوات كهربائية ثمن عملية ابنته التي تتعدى الـ50 ألف جنيه، واقترحت عليه الطبيبة أن يتقدم في التأمين الصحي لعلاجها، لكنه سينتظر عام ونصف العام، فكتب معاناته وابنته على فيس بوك، حتى جاءته استجابة صباح اليوم، ووخرجت سيارة إسعاف من مستشفى بني سويف الجامعي حيث منزل شروق، لإحضارها وإتمام إجراءات العملية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استجابة الرئاسة لتعود بسمة شروق وأسرتها

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه اليوم بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل على نفقة الدولة، استجابة لأسرتها.

وتعاني الطفلة شروق التي تبلغ من العمر 6 سنوات من وجود ثقبين في القلب منذ ولادتها، ما أدى إلى عدم انتظام التنفس فضلا عن عدم قدرة أسرتها على توفير العلاج اللازم لها.

ووجّه الرئيس السيسي على الفور بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلة شروق حتى تعود البسمة لها ولأسرتها، وتتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبييعية، وجرى تحويل الطفلة إلى مستشفى جامعة بني سويف لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.