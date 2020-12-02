استجابة رئاسية لعلاج الطفلة شروق من ثقبين في القلب على نفقة الدولة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل على نفقة الدولة، استجابة لأسرتها، إذ تعاني الطفلة التي تبلغ من العمر 6 سنوات، من ثقبين في القلب منذ ولادتها، ما تسبب في عدم انتظام التنفس، فضلا عن عدم قدرة أسرتها على توفير العلاج اللازم لها.

وأمر الرئيس السيسي، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلة شروق على الفور، حتى تعود البسمة لها ولأسرتها، وتتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبييعية، إذ جرى تحويل الطفلة إلى مستشفى جامعة بني سويف، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.