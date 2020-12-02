الناتو يتعهد بتعزيز آلية "تفادي التضارب العسكري" بين تركيا واليونان

تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرج، بتعزيز آلية عدم التضارب العسكرية المتفق عليها بين أثينا وأنقرة في أكتوبر الماضي؛ لتجنب التوترات والحوادث المحتملة في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو أمس الثلاثاء، وفقًا لما نشره موقع "تركيا الآن"، اليوم.

ونقل موقع "كاثمريني" اليوناني عن ستولتنبرج بعد اجتماع لوزراء خارجية الناتو: "لقد أقمنا آلية لخفض التصعيد بين اليونان وتركيا، وخط اتصال بين الحليفين وإلغاء مناورات عسكرية محددة"، مضيفًا:"أنا ملتزم بتعزيز هذه الآلية حتى يمكن أن تكون هناك إجراءات بناء ثقة شاملة".

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام "للناتو"، أن القلق مستمر بشأن التطورات المستمرة في شرق المتوسط، وأن الحلف يعمل على الحد من النزاعات ومنع التوتر في المنطقة، مشيرًا إلى أن سحب تركيا لسفينة "أوروتش رئيس" سيساعد على خفض التوتر.