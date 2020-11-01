اليونان تندد بسلوك تركيا "غير القانوني" في البحر المتوسط

رفضت اليونان، ما وصفته بـ"سلوك غير قانوني" من جانب تركيا، بعد تمديد مهمة سفينتها للتنقيب عن الغاز في منطقة في شرق المتوسط، تتنازعها مع اليونان.

وندد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دنياس -في بيان أوردته قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الأحد- بـ"السلوك غير القانوني" لتركيا، داعيًا إياها إلى أن "تسحب فورًا" السفينة من المنطقة التي تطالب بها أثينا، وفق تغريدة لوزارة الخارجية اليونانية.

وكانت البحرية التركية، أعلنت في رسالة عبر نظام الإنذارات البحري "نافتيكس"، أن سفينة التنقيب "عروج ريس" ستواصل مهمتها حتى 14 نوفمبر.