"سواتر رملية".. الإسكندرية تتأهب لمواجهة نوة قاسم

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة "نوة قاسم" المقرر أن تضرب سواحل المدينة، الجمعة المقبل.

وانتهى حي المنتزه ثان، من تجهيز سواتر رملية، اليوم، باستخدام أجولة الرمال على شواطئ العصافرة وأبو قير، كإجراء احترازي، لحماية الكورنيش من التآكل تحسبا لارتفاع أمواج البحر، فيما تواصل شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء أعمال تطهير شنايش الأمطار، البالغ عددها 32 ألف شنيشة و105 آلاف مطبق موزعة على مستوى المحافظة.

وفي سياق متصل، وضعت المحافظة خطة لتمركز نحو 180 سيارة شفط بكافة أحياء الإسكندرية، وذلك للتدخل الفوري والسريع، لحل أي مشكلة متعلقة بتراكم مياه الأمطار، ويصاحب "نوة قاسم" - التي تعد أحد أكثر نوات الشتاء قوة وضراوة - أمطار غزيرة وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 5 أيام.

ومن المتوقع أن تجتاح النوة، مدينة الإسكندرية يوم 4 ديسمبر من الشهر الجاري، وقال المحافظ اللواء محمد الشريف، في تصريحات صحفية سابقة، إن كميات الأمطار تزيد العام تلو الآخر، وأصبحت أضعاف السنوات السابقة، وفي 2019 كانت كميات الأمطار أكثر من 2015، والعام الجاري 2020 حجم الأمطار أكثر من 2019، والمحافظة مرتبطة بالتغييرات المناخية على مستوى العالم.

من جهة أخرى، تواصل محافظة الإسكندرية علي قدم وساق من خلال مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة أمل محمود، أعمال رصف منطقة الحضرة الجديدة بنطاق حي وسط، ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات، وتنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه مع صندوق العشوائيات لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو مليوني نسمة بتكلفة تقديرية 811 مليون جنيه.

يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أطلق في 7 يوليو الماضي، إشارة البدء في تطوير منطقة الحضرة الجديدة بتكلفة تقدر ب 148 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهر حيث تقع المنطقة على مساحة 186 فدانا، يقطن بها حوالي 121 ألف أسرة.

وأكد المحافظ، في بيان سابق، أن جميع أعمال التطوير ستتم بالتوازي، بدءا من تطوير شبكة الصرف الصحي بتكلفة 56 مليون جنيه وتركيب 500 شنيشة جديدة فضلاً عن 397 شنيشة قديمة، وتطوير الطرق بتكلفة 74 مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف 315 شارع بالمنطقة، وكذا تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 5 ملايين جنيه من خلال تركيب 750 ذراعا و50 عامود إنارة.