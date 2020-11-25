الأرصاد: الإسكندرية تشهد حاليا "نوة قاسم" والأمطار مستمرة للجمعة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هذه الحالة من عدم الاستقرار تم تعطيل الدراسة في 6 محافظات أمس، وأعلن المحافظين تعطيل الدراسة وخاصة محافظات الساحل الشمالي، وشمال الوجه البحري، "مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، ودمياط".

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن ما يسمي بـ"نوة المكنسة" حدثت بالفعل خلال الأسبوع الماضي، وما يسبقه على مدينة الإسكندرية، ولكن "النوة" التي تشهدها مدينة الإسكندرية حاليا هي "نوة قاسم"، وهي بدأت بالفعل بسقوط أمطار من مساء أمس، ومستمرة حتى الآن ومن المتوقع أن تستمر معنا حتى يوم الجمعة القادم.

وأشارت إلى أن كميات الأمطار على الإسكندرية ستكون كبيرة للغاية وهو ما سيؤدي إلى حدوث تجمعات كبيرة للمياه، موجه نصيحة للمواطنين بالقيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار وخاصة المناطق التي فيها أمطار غزيرة، ومتابعة النشرات الجوية أول بأول، ارتداء الملابس الشتوية وخاصة للأطفال وكبار السن، والابتعاد عن أعمدة الإنارة تماما وأكشاك الكهرباء تجنبا لحدوث أي صواعق كهربائية، وتجنب الوقوف أسفل الأشجار والمباني القديمة المتهالكة تجنبا لسقوطها.

بيان درجات الحرارة، في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة: العظمى 22 والصغرى 14.

- الإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 15.

- مرسى مطروح: العظمى 22 والصغرى 13.

- بورسعيد: العظمى 22 والصغرى 18.

- دمياط: العظمى 22 والصغرى 17.

- الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 14.

- السويس: العظمى 23 والصغرى 15.

- العريش: العظمى 23 والصغرى 14.

- طابا: العظمى 25 والصغرى 16 .

- سانت كاترين: العظمى 21 والصغرى 6.

- شرم الشيخ: العظمى 26 والصغرى 19.

- الغردقة: العظمى 25 والصغرى 17.

- الفيوم: العظمى 22 والصغرى 14.

- بني سويف: العظمى 23 والصغرى 13.

- المنيا: العظمى 23 والصغرى 12.

- أسيوط: العظمى 23 والصغرى 12.

- سوهاج: العظمى 24 والصغرى 13.

- قنا: العظمى 25 والصغرى 14.

- الأقصر: العظمى 25 والصغرى 14.

- أسوان: العظمى 26 والصغرى 15.

-الوادي الجديد: العظمى 24 والصغرى 13.

- حلايب: العظمى 26 والصغرى 19.