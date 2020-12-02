السودان: عدم التوصل لاتفاق بشأن السد الإثيوبي يحول إيجابياته إلى مخاطر

شدد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، حتى لا تتحول كل "إيجابيات السد إلى مخاطر".

وقال "عباس"، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن هناك ضرورة لتوقيع اتفاق قانوني وملزم للملء الأول والتشغيل للسد، ودون هذا الاتفاق كل إيجابيات السد تتحول إلى مخاطر.

وأضاف الوزير السوداني، أنه يجب أن يكون هناك تبادل يومي للمعلومات بين السد وسد الرصيرص السوداني، لتفادي المخاطر التي تنجم عن عدم التنسيق بين الطرفين.

وأعلنت القاهرة، في الرابع من نوفمبر الماضي، الفشل في التوصل لاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

ويتوقع أن يصبح هذا السد الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق، أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أفريقيا، وفي حين ترى أديس أبابا أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تراه القاهرة تهديدًا حيويًا لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدرًا لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.