اليوم.. اجتماع وزراء الري لبحث منهجية مفاوضات السد الإثيوبي

يجتمع اليوم الأربعاء، وزراء شئون المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة منهجية التفاوض خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بأزمة السد الإثيوبي.

وكانت لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاث، قد انتهت أمس خلال اجتماعاتها والتي استمرت على مدار يومين وبحثت منهجية التفاوض، وكان الجانب السوداني قد اقترح خلال الاجتماع الوزاري الأحد الماضي، تغيير المسار السابق للمفاوضات، بإعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي أثناء المباحثات، وتوافقت الدول على هذا التغيير.

وتأتي الاجتماعات في إطار مخرجات الاجتماع السداسي في 27 أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، للتباحث بهدف إعادة إطلاق المفاوضات بشأن السد الإثيوبي.

وطرح الوفود من الدول الثلاث رؤيتهم لآلية استكمال المفاوضات في جولتها الحالية، المقرر أن تستمر حتى اليوم الأربعاء، وأكدت مصر خلال الاجتماعات على ضرورة تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، بالتوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

وأكدت مصادر معنية بملف مياه النيل، أنّ المفاوضات الحالية تواجه الكثير من التحديات التي تعيق نجاح المفاوضات التي دعت إليها جنوب أفريقيا، التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها صعوبة الاتفاق على آلية فض النزاعات المنصوص عليها في إعلان المبادئ الموقع بين زعماء الدول في 2015 والتنسيق الدقيق وتبادل المعلومات بشأن تشغيل السدود المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، ما قد يؤدي إلى مشكلات فنية كبيرة في ظل غياب آلية مُحكمة وسريعة ومواكبة للتنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خلال اجتماعه امس بوفد من بنك الاعمار الأوروبي تعثر المفاوضات وحرص مصر على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.