الأطباء تتوعد "طبيب الميكروباص" بالشطب حال الإدانة: جريمة مخلة بالشرف

قال محمد شوقي، المستشار القانوني لنقابة الأطباء، إنّ النقابة يجب أن تنتظر حكم المحكمة النهائي بشأن واقعة طبيب الغربية المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص، مشيرا إلى أنّه حال إدانة الطبيب جنائيا، فالنقابة ستحيله للجنة التحقيق، التي بدورها تحيله للجنة للتأديب، وبناء على الحكم الجنائي النهائي البات يصدر قرار التأديب.

مستشار النقابة: الشطب مصير الطبيب حال إدانته بحكم نهائي بات

وتابع المستشار القانوني لنقابة الأطباء، أنّه في هذه الحالة يصل اللوم إلى الشطب من سجلات النقابة، خاصة لو ثبت عليه الفعل الفاضح، نظرا لأنه حكم مخل بالشرف يستوجب الشطب، مشيرا إلى أنّه من شروط الحصول على عضوية نقابة الأطباء، حسن السير والسلوك.

وأوضح شوقي، أنّه حال إحالة الطبيب إلى محكمة الجنح، لا يوقع عليه أي إدانة من جانب النقابة، اعتمادًا على القاعدة الفقهية التي تنص على أنّ "المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات"، كما أنّ المحاكمات القضائية تقيد العمل بالأحكام الإدارية والمدنية، حيث توقف النيابة أي تحقيقات مع المتهم، موضحا أنّ الشطب من النقابة لا يتم التراجع فيه إلا إذا حكم على العضو برد اعتبار بحكم محكمة.

وكانت نيابة الزقازيق الكلية، قررت إحالة الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص إلى محكمة الجنح، بعد أيام من استئناف النيابة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء بسبيله بكفالة مالية.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة الزقازيق في محافظة الشرقية، قررت في وقت سابق قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات، بإخلاء سبيل الطبيب المتهم بـ"فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" في مدينة الزقازيق، وقررت الغرفة استمرار حبس المتهم 15 يوما على ذمة القضية.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق، في وقت سابق، إخلاء سبيل الطبيب المتهم بكفالة 2000 جنيه على ذمة القضية، وهو القرار الذي استأنفت عليه النيابة، التي سبق وأمرت بتجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء ابراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق، من فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع، لاتهامه بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل الميكروباص.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنّه ارتكب "فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله الميكروباص، ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس عليه.