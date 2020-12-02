رئيس مدينة دراو بأسوان: دخول "عبارة الحربياب" النيلية الخدمة قريبا

أعلن إبراهيم محمد سليمان رئيس مدينة ومركز دراو بأسوان، دخول العبارة النيلية السادسة التى تم تطويرها وتحديثها الخدمة قريبا.

وقال رئيس المدينة، أنه تم تشكيل لجنة فنية من محافظ أسوان، لاستلام العبارة النيلية السادسة التابعة لجزيرة الحربياب بمركز دراو، عقب الانتهاء من تطويرها، ضمن مشروع تحديث العبارات النيلية بالمحافظة.

وأوضح سليمان، أن عبارة الحربياب تم تحديثها بمقر الشركة المصرية لبناء السفن بالترسانة البحرية بالإسكندرية، حيث من المقرر إبحارها وعودتها إلى أسوان خلال الأيام القادمة ولفت أنه تم الإنتهاء من تطوير وتحديث 6 عبارات نيلية تابعة لمركز دراو فى إطار حرص المحافظة فى الحفاظ على سلامة وأرواح وممتلكات المواطنين.

يذكر أن محافظ أسوان أشرف عطية، كلف رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة والمرور الميدانى على جميع العبارات والمعديات النيلية للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار بين جانبى مجرى نهر النيل بطول 6 نقاط بدائرة المحافظة.

على جانب آخر استكمالاً للدور الرائد لمحافظة أسوان، لإضفاء المظهر الجمالى على عربات الحنطور قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتبرع بمبلغ 250 ألف جنية للمشاركة فى الإرتقاء بالخدمات السياحية المقدمة للزائرين والضيوف.

جاء ذلك أثناء لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برئيس مجموعة جنوب سيناء للسياحة إنطوان رياض ورئيس غرفة المنشآت الفندقية نادر نصيف.

وأشاد المحافظ بتكامل منظومة الكيانات السياحية والأجهزة المعنية وتعاونها البناء مع المحافظة لدعم صناعة السياحة بكل عناصرها ومكوناتها بما يساهم فى إظهار الوجه الحضارى لأسوان والترويج والتسويق السياحى الجيد لها بما يتناسب مع مكانتها على خريطة السياحة الدولية فى ظل تمتعها بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة.

ولفت إلى أن المحافظة قامت بإطلاق مشروع تطوير حضارى لرفع مستوى وجودة العاملين في بعض الحرف والمهن السياحية ولاسيما الحنطور والمراكب الشراعية والتاكسى وذلك على مراحل بدأت بسائقى عربات الحناطير حيث تم توفير زى موحد لهم مع تجميل العربات، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لـ 150 سائق حنطور كمرحلة أولى على مدار أسبوعين والتى تنظمها المحافظة بالتعاون مع جامعة أسوان .