"تعليم دراو" بأسوان تتابع استقبال المدارس للعام الدراسي الجديد

تابع خالد صالح، مدير إدارة دراو التعليمية بأسوان، صباح اليوم، فعاليات أول يوم دراسي بمدرسة مجمع الشطب الإبتدائية، وأشاد بانتظام الطابور وانتظام العمل بالمدرسة.

وقدم "صالح" كلمة للتلاميذ، هنأهم خلالها بالعام الدراسي الجديد، مؤكدا على أهمية التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

كما تابع مدير الإدارة، مدرسة طه محمد صالح الإبتدائية، وقدم نصائحه للتلاميذ بضرورة الجد والمذاكرة مع أول يوم بالدراسة.

في السياق ذاته، تابع عادل أمين، وكيل إدارة دراو التعليمية، صباح اليوم، مدرستي "الزبير بن العوام، والغابة" الإبتدائية، مؤكدا علي أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتفقد خالد عبدالباسط، مدير التعليم الفني بالإدارة، بمرافقة فاطمة صالح، رئيس الوحدة المحلية لقرية الجعافرة، فعاليات أول أيام الدراسة بمدرستي دراو الثانوية التجارية بنات، والطويسة الصناعية بنين.

وأكدت صفاء العمدة، رئيس قسم التعليم الإعدادي، انتظام الدراسة بمدرسة القفطية الإعدادية، في أول يوم دراسي، وقسمت الفصول، وتطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

كما تفقد أحمد إبراهيم، رئيس قسم التعليم الإبتدائي، مدرسة الرتاج الإبتدائية، واطمأن على حسن سير الدراسة، وتابع مدرسة الجعافرة الإبتدائية، والتي تعمل فترة مسائية، وتأكد من انتظام الدراسة بها.

وانطلقت الدراسة أمس بالمعاهد الأزهرية، وقال الشيخ أحمد عبدالحميد، مدير منطقة أسوان الأزهرية، إن الدراسة شهدت في اليوم الأول انتظام وانضباط من كافة الطلاب، والقائمين على العملية التعليمية بالمعاهد، متابعا: "قمنا بالمرور على الفصول الدراسية لمتابعة العملية التعليمية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتعقيم الفصول والتباعد بين الطلاب داخل الفصول".

وشدد "عبدالحميد"، على شيوخ المعاهد بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحرص على النظافة، وضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي، ومتابعة مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمعلومات والمهارات من خلال التواصل الإلكتروني معهم، وتنفيذ ماجاء في تعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ذلك، مؤكدًا أنه شكلت غرفة عمليات بالمنطقة للتنسيق والمتابعة، فيما يستجد من أوضاع مع غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، متابعا: "نؤكد لأولياء الأمور أن أبناءهم أبناؤنا جميعًا وهدفنا الحفاظ عليهم ورعايتهم، والعمل على مصلحتهم".