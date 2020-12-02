بعد إحالة "طبيب الميكروباص" للجنح.. استشاري: لا مرض يبرر فعله الفاضح

واقعة نالت حظها من الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن ورد بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق، ضد طبيب شاب بمحافظة الشرقية، اتهمته فتاة بالغة من العمر 19 عاما، بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل سيارة أجرة ميكروباص، لتأخذ القضية مسارها الطبيعي في التحقيقات، حتى قررت نيابة الزقازيق الكلية، إحالة الطبيب إلى محكمة الجنح بتهمة الفعل الفاضح داخل السيارة.

لحقت التهمة بالطبيب، بعد أن سردت الفتاة قصة ارتكابه "فعل غير أخلاقي" بحقها، أثناء استقلاله لسيارة الميكروباص ووقوفه تجاه المقعد الذي تجلس فيه، ورغم محاولاتها نهره لكنه لم يستجب، فما كان من الفتاة إلا أن رفعت صوتها لتنبيه باقي الركاب الذين تحفظوا عليه بمكان الواقعة قبل القبض عليه.

الدكتور أيمن سالم، نقيب الأطباء بمحافظة الشرقية، قال إن المحامي المكلف بالدفاع عن طبيب جامعة الزقازيق المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص بمدينة الزقازيق، سيطلب من المحكمة عرض الطبيب على لجنة طب شرعي نفسي، مشيرا إلى أنه يعاني من حالة مرضية.

أستاذ أمراض تناسلية: القذف ينجم عن إثارة شاب لنفسه متعمدا

"لا يوجد مبرر طبي يدفع الطبيب الشاب لارتكاب فعل فاضح في الطريق العام".. حسب ما ذكر الدكتور حامد عبدالله، أستاذ الجلدية والتناسلية والعقم، لأنّه لا يمكن أن يصل شاب إلى مرحلة الإثارة بشكل لا إرادي، بل يمكن لكل شاب أن يتحكم في مسألة إثارته ضد أمر معين، ولا تحدث مسألة القذف إلا بعد أن يكون الشاب أثار نفسه بمحض إرادته الكاملة.

أوضح عبدالله، لـ"الوطن"، أنّ مسألة القذف ربما تحدث للشاب دون وقوع تلامس للعضو الذكري، إلا أنّ حدوثها أيضا في تلك الحالة، مرتبط بإثارة الشاب لنفسه فكريا، مؤكدا أنّ عملية القذف مختلفة تماما عن موضوع "التبول اللاإرادي" الذي قد يحدث لأي شخص دون تحكم في نفسه.

كان قرار إحالة "طبيب الميكروباص" إلى محكمة الجنح جاء بعد قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي التحقيقات بإخلاء سبيل الطبيب، المتهم بكفالة قدرها 2000 جنيه، بعد أن سبق وجرى تجديد حبسه 15 يوما على ذمة القضية بعد القبض عليه بتهمة ارتكاب فعل غير أخلاقي.