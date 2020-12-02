الفائز بجائزة نيوتن 2020: البحث العلمي يسير بصورة جيدة في مصر

قال الدكتور ماركو زكي مدرس الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بجامعة المنيا، الفائز بجائزة نيوتن العلمية 2020، إنّ البحث العلمي في مصر يسير بصورة إيجابية، والدعم الحالي الذي يشهده البحث العلمي في مصر غير مسبوق، موضحا أنّ الأبحاث الفائزة بالجائزة تركزت على كيفية البحث عن طرق علاجية جديدة لسرطان الكبد، كما أنّ المشروعات البحثية تمت في الولايات المتحدة عام 2015، وقت بداية الدراسة وانتهى 2019 عندما حصلت على الدكتوراه.

وأضاف ماركو، لـ"الوطن"، أنّ المشروع استهدف أمرين، الأول كيفية إحداث علاجية جديدة لمحاولة منع حدوث سرطان الكبد، وتمت الدراسات على حيوانت تجارب، وجرى استخراج منها أشياء جديدة نستطيع مستقبلا إنتاج أدوية منها، والثاني يتمثل في كيفية تحسين العلاج المتاح في السوق، خاصة وأنّ غالبية نتائجها لا تمنح تحسن يزيد عن 12 شهرا.

وتابع أنّه جرى اكتشاف بروتين يتسبب في مشكلات كبيرة في السرطان: "أجرينا دراسات تتلخص في تقليل نسب وجوده".

ولفت إلى قرار منح قيمة الجائزة للجامعة لإنشاء معمل كبير بكلية الصيدلة للطلاب والباحثين، وهو للبيولوجيا الغذائية، وهدفه تدريب كوادر جديدة تعمل على مواجهة المشكلات الصحية التي نواجهها في المجتمع المصري، وتوفير الإمكانيات لهم بدلاى من التدريب خارج مصر، فضلا عن الاهتمام بتدريب العنصر البشري من السيدات، لقلة فرصهم في التدريب نظرا لبعد الإقامة والعمل في الأماكن البعيدة.

وأوضح أنّ البحث يتلخص في اكتشاف جين جديد لعلاج سرطان الكبد، وإصدار مضادات مستخلصة من ذلك الجين لتجريب مدى فعاليتها على سرطان الكبد، الذي يتحكم في خلايا المخ التي تغذي سرطان الكبد، ما يقلل حجم السرطان بشكل كبير، ويؤدي ذلك لزيادة فعالية الأدوية التي تعالج سرطان الكبد.

وكشف ماركو، أنّ العمل حاليا في طور الأبحاث والدراسات العلمية وليس عقار، وحال تحويل البحث لمنتج سيستلزم من الوقت مراحل يجب تنفيذها، تتمثل في التصنيع والتجارب على الحيوانات والخلايا انتهاء بالإنسان، والهدف الرئيسي من البحث هو إيجاد أهداف علاجية جديدة.

وأوضح ماركو أنّ حصوله على الجائزة ناتج من تعاون ووجود فريق بحثي كبير خلفه، فضلا عن دعم أسرته المتواصل، لافتا إلى أنّ سبب إصابة ربع المرضي بسرطان الكبد في مصر يرجع إلى فيروس سي سابقًا، مشيدًا بجهود الدولة الكبيرة في التخلص والتقليل من مخاطر هذا الفيروس.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كرّم اللإثنين الماضي، الدكتور ماركو زكي، مدرس الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بجامعة المنيا، والفائز بجائزة نيوتن العلمية 2020، بحضور جيفري آدامز السفير البريطاني بالقاهرة.