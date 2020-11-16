جامعة المنيا تواجه تفشي كورونا بالقرى بندوات توعوية

أقامت كلية التمريض بجامعة المنيا، ثلاث ندوات عن "الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد"، و"الإسعافات الأولية"، و"الفحص الذاتي لسرطان الثدي"، إلى جانب تدريب طلاب المدارس على "الإنعاش القلبي الرئوي" و"إسعاف مرضى الحروق والنزيف الطارئ".

جاء ذلك خلال قافلة طبية بشرية وتوعوية وبيطرية أطلقتها جامعة المنيا، بقرية الحواصلية بمركز المنيا، تحت شعار "معاً في حب مصر"، بهدف تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي القري الأولى بالرعاية؛ واستمراراً للدور الرائد لخدمة المجتمع، ورفع المعاناة عن المرضي بالوصول إليهم إلى مقار قراهم والكشف عليهم من خلال أساتذة الجامعة في كافة التخصصات الطبية.

كما تم تقديم ندوات للمزارعين عن "كيفية التعامل مع مختلف المحاصيل الحقلية لزيارة الانتاجية ومكافحة الآفات"، وتم عقد برنامج تدريبي عن اختيار الملابس الصحية لتنمية وعي المرأة الريفية، إضافة إلي تنظيم زيارات ميدانية داخل القرية، والاستماع إلى مقترحات وشكاوى المزارعين.

وقال الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 580 حالة مرضية في 8 عيادات تخصصية للطب البشري في الرمد، والنساء والولادة، والجراحة، والاعصاب، والعظام، والأطفال، والمسالك البولية، والباطنة، أقيمت بالوحدة الصحية للقرية، وقام الفريق الطبي الخاص بقسم الرمد باصطحاب واستخدام 4 أجهزة طبية متخصصة شملت مصباح الشق الجانبي بعدسات فحص قاع العين، ومنظار غير مباشر لفحص قاع العين، وجهاز لقياس ضغط العين، وآخر مكبر لفحص الأطفال الصغار، وتم اكتشاف 50 حالة مياه بيضاء، و15 حالة "حول" عند الأطفال، و20 حالة "اعتلال شبكي سكري"، وتم تحويلهم إلى مستشفى المنيا الجامعي؛ لإجراء العمليات الجراحية المناسبة للحالات، وتم تقديم العلاج للحالات بالمجان من خلال صيدلية القافلة بإشراف كلية الصيدلة.