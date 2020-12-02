حبس محام مفصول سرق "جوز بط" بدمنهور 4 أيام على ذمة التحقيقات

قرر المستشار محمود السمادوني، رئيس نيابة قسم دمنهور، بإشراف المستشار محمد شلبي، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قبل قليل، حبس المحامي المفصول والمتهم بسرقة "بطتين" من بائعة بسوق حي شبرا بمدينة دمنهور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة دمنهور بالبحيرة، قررت أمس، حجز المتهم على ذمة تحريات المباحث الجنائية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من ربة منزل بقيام أحد الأشخاص يقود سيارة ملاكي بسرقة "جوز بط" وفر هاربًا، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام سيدة ببيع الطيور بسوق حى شبرا بمدينة دمنهور، ترّجل شخص من سيارة ملاكي وطلب شراء بطتين، وعقب الانتهاء من الشراء طلب منها شراء 2 كيلو بطاطس وأثناء تحضير السيدة للبطاطس فر هربًا.

وبمراجعة الكاميرات الموجودة في المنطقة أظهرت أرقام السيارة، وجرى تحديد صاحبها، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وتم ضبط المتهم ويدعى " محمد"، محام مفصول من نقابة المحامين وتبين وجود البطتين وتم التحفظ عليه، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وأكد مصدر بنقابة المحامين بالبحيرة، أن المحامي صاحب واقعة سرقة بطتين من إحدي السيدات الريفيات، مفصول من النقابة العامة للمحامين منذ 3 سنوات، لاتهامه في عدد من القضايا والحكم عليه بالحبس منها تزويره محررات رسمية وتم حبسه في تلك القضية أكتوبر 2016 مشددًا على أنه ليس له علاقة بالنقابة منذ فصله.

وأكد المصدر، أن المحامي المفصول سبق اتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة بمركز أبو المطامير عام 2018، وتم الحكم عليه بالحبس، في القضية رقم 11476 لسنة 2018 جنح أبو المطامير.