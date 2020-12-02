إيران: توصلنا لأشخاص على صلة باغتيال فخري زادة

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم، إن وزارة الأمن الإيرانية تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال العالم النووي فخري زادة، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح ربيعي، أن التحقيقات حول اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة "تجري من جميع الجوانب، وسيتم إعداد طبيعة الرد بعد انتهاء التحقيقات".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أمس الثلاثاء، إلى أن "إيران سترد بشكل مؤلم جدا على جريمة اغتيال فخري زادة".

واتهم خطيب إسرائيل، باغتيال فخري زادة، مؤكدًا أن "هناك قرائن وأدلة على ذلك".