بعد اغتيال فخري زادة.. إيران توجه أصابعها إلى "متهم جديد"

في تطور جديد، اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الاثنين، إسرائيل ومنظمة "مجاهدي خلق" التي تصنفها طهران "إرهابية"، بالضلوع في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

وقال شمخاني على هامش مراسم تشييع العالم الذي اغتيل الجمعة قرب طهران، إن العملية "تورط فيها المنافقون"، وعادة ما يستخدم المسؤولون الإيرانيون هذا المصطلح للإشارة إلى "مجاهدي خلق".

وأضاف شمخاني: "إلا أن العنصر الإجرامي في كل هذا هو إسرائيل والموساد"، في إشارة إلى جهاز الاستخبارات الخارجية لها.

والجمعة اغتال مسلحون محسن فخري زادة، عندما نصبوا له كمينا قرب طهران، حيث تعرضت سيارته لوابل من النيران.

وعلى مدار اليومين الماضيين، دأب قادة إيران على اتهام إسرائيل في تنفيذ الاغتيال، إلا أنهم أضافوا متهما جديدا، الاثنين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أودى بحياة العالم الإيراني البارز.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التعليق على عملية الاغتيال، وفي الولايات المتحدة رفضت وزارة الدفاع (البنتاغون) التعليق.

وطالما وصفت دول غربية فخري زادة بأنه قائد برنامج سري لإنتاج قنبلة ذرية، توقف عام 2003، وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة طهران بمحاولة إعادة تشغيله في السر.