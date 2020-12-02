والد الطفلة شروق بعد استجابة السيسي: أشكر الرئيس الإنسان

قال مصطفى محمد شمردن والد الطفلة "شروق" التي وجّه الرئيس السيسي بسرعة علاجها، إنه تلقى اتصالات هاتفية من وزارتي الصحة والتعليم العالي تنفيذا لتنعليمات الرئيس لفحص "شرق" تمهيدا لعلاجها.

وأضاف في تصرح لـ"الوطن" اليوم: "كتبت منشور على فيسبوك منذ يومين وبعدها فوجئت بإحدى الصفحات تنشره، ثم توالت الاتصالات الهاتفية من وزارة الصحة والتعليم العالي، يبلغوني بمتابعة الرئيس لحالة بنتي وتوجيهه بعلاجها، ثم حضرت سيارة إسعاف خصيصا إلى منزلي بالفشن، ومنها إلى المستشفى الجامعي، وسط اهتمام كبير".

وأشار إلى أنه لمم يتخيل ما حدث لأنه فاق توقعاته: "حقيقي لم أتخيل ما حدث أو ما يحدث الآن كأنني في حلم، معاناة بنتي استمرات على مدار عمرها الذي لم يتخط 6 اعوام بسبب ثقبين في القلب، وخلال آخر عامين تنقلت بين عدد من الأطباء حتى تواصلت على الفيس بوك وتمت الاستجابة من الرئيس".

من جانبه أكد الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، أن الدكتور خالد رفعت، رئيس قسم القلب بالمستشفى الجامعي، أجرى أشعة "إيكو" لقلب الطفلة، لتشخيص الحالة واحتجازها في قسم رعاية القلب، وسيتم متابعتها لبيان الإجراء الطبي المناسب تجاه الحالة.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردن على نفقة الدولة، استجابة لأسرتها، إذ تعاني الطفلة التي تبلغ من العمر 6 سنوات، من ثقبين في القلب منذ ولادتها، ما تسبب في عدم انتظام التنفس، فضلا عن عدم قدرة أسرتها على توفير العلاج اللازم لها.

وأمر الرئيس السيسي، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلة شروق على الفور، حتى تعود البسمة لها ولأسرتها، وتتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبييعية، إذ جرى تحويل الطفلة إلى مستشفى جامعة بني سويف، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.