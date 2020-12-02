السفير الإيراني لدى موسكو: سياستنا لا تتغير بتغير الرؤساء الأمريكيين

قال السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، اليوم، إن بلاده متمسكة بنهجها السياسي، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح جلالي، في تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية حول مستقبل العلاقات بين طهران وإدارة جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب وفقا لنتائج الاقتراع الأولية: "قد يكون هناك، وحتى في روسيا، من يقول إن إيران أدارت وجهها مجددا نحو الغرب. لكن كهذه أطروحات ليس وراءها سوى جهل طبيعة إيران. إن سياستنا لم ولن تتغير بتغير رؤساء الولايات المتحدة"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف جلالي: "تجدر الإشارة أيضا إلى أن الاستراتيجية الأمريكية لا تتغير بتعاقب الرؤساء، إنما التكتيكات وحدها التي تتغير. ونحن نرى هذا الفرق، حيث يلجأ بعض الرؤساء الأمريكيين إلى إخفاء نهجهم المتشدد وراء كلمات جميلة، في حين لا يلجأ إلى ذلك البعض الآخر. لكن هذه الخدعة لن تمر مع الشعب الإيراني. لقد استنفد الأمريكيون ما كان لديهم من أدوات التعامل مع بلادنا، ولم يبق لديهم شيء فيما يبدو".

وفي وقت سابق، أكد بايدن، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نيته عودة الولايات المتحدة إلى صيغة خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني ومواصلة مفاوضات مع طهران حول هذا الموضوع، وذلك في قطيعة واضحة مع نهج إدارة دونالد ترامب التي انسحبت، في مايو 2018، من الصفقة النووية مع إيران، وأعادت العقوبات ضدها.

مكتب روحاني يعرب عن قلق الحكومة بشأن قرار البرلمان برفع التخصيب

من جانبه، أعرب محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم، عن قلق غالبية أعضاء الحكومة الإيرانية، حول قرار البرلمان الإيراني برفع نسبة تخصيب اليورانيوم.

ووصف واعظي القرار بـ"غير الناضج"، مشيرًا إلى أنه "لم يتم استشارة الوزارات المعنية به، قبل التصويت عليه".

وأضاف المسؤول الإيراني: "هناك مشكلة ستواجه تطبيق القرار، وهناك تخوف من أن يؤدي إلى خلق مشاكل لإيران في علاقاتها الخارجية".

وقال نائب الرئيس الإيراني، إسحق جهانجيري: "نعد رسالة إلى رئيس مجلس صيانة الدستور، آية الله جنتي، حول قرار البرلمان برفع التخصيب"، لافتا إلى أن "الملف النووي الإيراني وفقا للدستور وتوصيات المرشد الإيراني، علي خامنئي، بيد مجلس الأمن القومي، والقرار الذي اتخذه البرلمان ليس لصالح البلاد".

وأوضح جهانجيري: "نعتبر قرار البرلمان تدخلًا في عمل السلطة التنفيذية"، مشيرًا إلى أن "قرار البرلمان تدخل في صلاحيات مجلس الأمن القومي، وتدخل في عمل السلطة التنفيذية، ويحمل البلاد عبئًا ماليًا كبيرًا".

وتابع نائب الرئيس الإيراني قائلا: "أبلغنا مجلس صيانة الدستور بمعارضة الحكومة للقرار، ونأمل منه أخذ ذلك بعين الاعتبار".

وصادق البرلمان الإيراني، أمس الثلاثاء، نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.

لكن الحكومة الإيرانية أعلنت، أمس الثلاثاء، معارضتها لقرار البرلمان بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي، وأكدت أن القرار برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وتعليق البروتوكول سيجر المزيد من العقوبات على البلاد.