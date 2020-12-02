رئيس إيران يرفض قانون تعزيز تخصيب اليورانيوم وتعليق التفتيش الدولي

رفض الرئيس الإيراني حسن روحانى، مشروع قانون وافق عليه البرلمان يدعو لتعليق عمليات التفتيش الدولية وتعزيز تخصيب اليورانيوم، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

واعتبر روحاني، أن مشروع القانون يضر بالجهود الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي.

وصوت البرلمان الإيراني، الأحد، بالأغلبية على مشروع قانون الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات، والذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20%.

وأكد رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، فريدون عباسي، بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانسحاب من الاتفاق النووي، موضحا أن اغتيال العالم النووي فخري زادة سيغير موقف المجلس حيال البرنامج النووي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وفي تغريدة على صفحته الشخصية في "تويتر"، قال عباسي إن إرادة المجلس ستركز على 4 قضايا محورية هي بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وإخراج جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنهاء التعاون مع الوكالة الدولية، والانسحاب من الاتفاق النووي.