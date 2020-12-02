دبلوماسي روسي يدعو إلى القضاء على أي بذور للفكر النازي

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، البشرية إلى توخي الحذر والقضاء على أي بذور للفكر النازي، لكي لا تنزلق مرة أخرى نحو حرب عالمية، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وشدد نيبينزيا في حديثه أمام اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب العالمية الثانية، على أن "الدول تحديدا تتحمل المسؤولية الرئيسة عن منع ومكافحة انتشار النازية الجديدة"، لافتا إلى "ضرورة أن يظل المجتمع الدولي متحدا ومستعدا في جميع الأوقات للقضاء في الوقت المناسب على أي بذور للأديولوجية النازية".

وخاطب المندوب الروسي زملاءه في الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا: مهمتنا تتمثل في منع البشرية من الانزلاق إلى هاوية الحرب مرة أخرى"، مشددا على "أننا يجب أن نفعل ذلك من أجل أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل النصر".

وأشار نيبينزيا، إلى أن روسيا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والصين وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبيكستان تقدم سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار حول "مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى التي تسهم في تصعيد الأشكال الحديثة للعنصرية، والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب"، معربا عن الشكر لـ "المجتمع الدولي على دعم هذه المبادرة بالأغلبية الساحقة".