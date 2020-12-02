بعد توقف الحرب في كاراباخ.. مرتزقة تركيا يعودون إلى سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، إن أكثر من 900 مسلح سوري موال لتركيا، عادوا إلى بلادهم بعد توقف القتال في منطقة ناجورني كاراباخ، التي شهدت نزاعا مسلحا بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن "أكثر من 900 مقاتل من الفصائل الموالية لأنقرة عادوا إلى سوريا على دفعات"، كان آخرها في 27 نوفمبر الماضي، لافتا إلى أنه من المتوقع عودة باقي المقاتلين خلال الفترة المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وكشف عبدالرحمن أن المقاتلين العائدين، عادوا إلى مناطق واقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة في شمالي سوريا، من بينها عفرين والباب وجرابلس.

وأكد المرصد السوري، مقتل 293 مسلحا من أصل 2580 أرسلوا لدعم باكو في القتال.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقا لوقف إطلاق النار بوساطة روسية في 9 نوفمبر الماضي، بعد 6 أسابيع من القتال في ناجورني كاراباخ. وبموجب الاتفاق، تستعيد أذربيجان ثلاث مناطق سيطر عليها الانفصاليون الأرمن منذ التسعينيات.

واتُهمت تركيا بإرسال مئات المسلحين السوريين للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية، كما فعلت في ليبيا، رغم نفي أنقرة ذلك.

ودعت فرنسا في منتصف نوفمبر الماضي، روسيا، إلى تبديد "الغموض" حول عودة المقاتلين الأجانب وبدء المفاوضات بشأن وضع كاراباخ.

وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي حينها أن "رحيل المقاتلين الأجانب المنتشرين في إطار هذا النزاع عنصر أساسي لاستقرار المنطقة".