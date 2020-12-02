محافظ أسيوط يلتقي عددا من المواطنين ويوفر مساعدات عاجلة للمستحقين

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعدد من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة؛ للاستماع لمشكلاتهم ومطالبهم، وتوفير الحلول اللازمة لهم، ضمن لقاءاته الدورية الأسبوعية.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي القطاعات المختلفة بأسيوط، من بينهم العميد أركان حرب محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعلي سيد، وكيل مديرية القوى العاملة، ومنيرة بكري، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير، مستشار المحافظ لشؤون التضامن الاجتماعي، وعلي عبدالله، مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وعبير عبدالغني، مدير وحدة شؤون الإعاقة بالمحافظة، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وعرض كل مواطن مشكلاته ومطالبه، ونسق مع الجهات المسؤولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب، التي تمثلت في طلبات توفير فرص عمل، ورفع قمامة وإشغالات من بعض الشوارع.

ووجه المحافظ خلال اللقاء، مديرية التموين بفحص شكوى أحد المواطنين، وقدم مساعدات عاجلة لعدد من الحالات المستحقة، وطالب مديرية التضامن الاجتماعي بإجراء أبحاث اجتماعية لهم.

وأكد اللواء عصام سعد، ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي والفعال بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة؛ لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشكلاتهم، والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى إنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم في الأسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشكلاتهم وحلها فورا، في ضوء الإمكانيات المتاحة، وتذليل العقبات كافة التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي للاستجابة السريعة لشكاوى وطلبات المواطنين، فضلا عن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، التي تستقبل من خلالها الشكاوى وتسجل وترسل عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت، من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg، وتطبيق الهاتف المحمول "إيجابي" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528)، بالإضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" التابعة لوزارة التنمية المحلية.

كما يمكن تلقي البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873)، أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة ( 2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.